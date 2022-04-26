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Ekonomi Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tuzak var' diyerek açıkladı
Ekonomi

Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tuzak var' diyerek açıkladı

Altın fiyatlarında düşüş hareketi devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:57:00 -
Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'tuzak var' diyerek açıkladı

Altın fiyatları yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ediyor. 26 Nisan yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için uzman isim İslam Memiş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş tuzağa dikkat çekti.

Dün ani düşüşle yatırımcısını şoke eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 905 lirayı aştı. Yatırımcı altın alınır mı satılır mı sorusunun cevabını merak ederken uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları:

-Bayram öncesi haftadayız. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişlerde panik olmayın. Sabırla beklemenizi tavsiye etmiştim. Tuzak fiyatlama var. Yüksekten mal satıyorlar.

-Nisan ayı final ayıdır. Mayıs ayı ile birlikte küresel piyasaya odaklanacağız. Mayıs ayında ciddi kargaşa ile karşı karşıya kalacağız. Temmuz ayında zirve seviyeleri göreceğiz.

-Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde. Dolar endeksi yükselmesine rağmen doların baskılanması düşük kalması sabit kalması ne anlama geliyor. Dolar kurunun halen 14.75 de olması...Benim tezim şu. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor dolar sabitlendiği için hali ile içerde dolar kurunda kıpırdama görmüyoruz. FED'in kararından sonra yaşanabilecek teknik düzeltmeler eşittir doların daha da düşeceği anlamına gelmiyor.

-Bence FED sonrası piyasalarda tuzak oluşacak. FED ezberi bozulacak. FED'in fiyatlaması bugünden başladı. Dolar endeksi yükseldi ons altın, ons gümüşde petrol de düşüşler gördük.

-Benim nazarımda 25 dolar seviyesi üzerinde gümüş alınmaz, 900-1000 lira aralığında gram altın alınmaz. Ben sık sık uyarıları yaptım düşük rakamlar gelecektir.

-Mayıs-Haziran ayında sizi pik noktalara hazırlayacağım. Yeni direnç seviyeleri olacak. Gram altının 900 lira seviyesinin altına düştü, gümüşün gram fiyatı geriledi.

-900 lira seviyesinin altı altın için alım fırsatıdır. Uzun vadede zarar edilmez. Bundan sonraki süreçlerde altın veya gümüş alan zarar etmez.

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