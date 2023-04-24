Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isim 'Bence bunu yapın' diyerek duyurdu

FED Başkanlarından gelen karışık mesajlar altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta 1.275 TL seviyesinde kadar yükselen altın bayram boyunca zayıf hareketler sergileyerek geri çekildi. Döviz tarafında ise Merkez Bankası ve piyasalar arasındaki makas aralığı açılmaya devam ediyor. Peki hangi seviyelerden altın alınır? Seçim sonrası altın fiyatları ne kadar olacak? Piyasaları TGRT Haber ekranlarında değerlendiren Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcılara altın değerinde tavsiyeler verdi.

Altında baskı var

Eryılmaz altın fiyatlarının Fed kararlarına bağlı olarak değişebileceğini ifade ederek Amerika’da enflasyon çok gelince faizleri artırmasına gerek yok fiyatlamasıyla ons tarafında 2.061’i gram altında 1.275 tarihi zirvesini gördük bir önceki hafta. Fakat geçen hafta baskı geldi. Neden baskı geldi? Çünkü hem Amerika’dan gelen veriler çokta ABD’de enflasyonun kolay düşmeyeceğini Fed’in beklenenden daha güçlü faiz artışına gideceği fiyatlamasını getirdi” dedi.

Eryılmaz şunları kaydetti:

"Altında güçlü düşüş beklemiyorum"

“Fed yetkilileri karışık konuşuyorlar kimileri diyor ki şahin gideceğiz kimileri diyor ki çok fazla faiz artırmaya gerek yok. Böylelikle bir Fed belirsizliği oluştu. Gram altında yine güçlü yükselişi ve dirayeti görüyoruz. 1.228 TL altına bir türlü inmedi. Buranın altına inerse satışlar daha da hızlanabilir. Bir miktar Fed’e kadar baskı devam edebilir. Altında güçlü düşüş beklemiyorum.”

“Şu an için alım fırsatı oluşturmuyor"

Ons tarafında 1.991 dolar seviyesindeyiz, ons altın tarafında ise 1.235 TL seviyelerindeyiz. Bu geri çekilme aslında teknik olarak sağlıklı bir hareket. Güçlü yükselişin bir düşüşü olarak görmek gerekir. Bana kalırsa altın şu an için alım fırsatı yaratmıyor. Yatırımcıların alım fırsatını kaçırdıklarını düşünüyorum. Düşüş ve baskı olsa da gram altın tarafında beklenti hala yüksek. Ons altın 1980 altına insin, gram altın tarafı da 1.210 TL altına inerse bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Haziran ayında altın kesinlikle alım fırsatı verebilir. Gram altında bir miktar daha bekle-gör yaparak 1200 TL altını görürlerse alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Gramın 1.200 TL seviyesinin üzerinde durması güçlü bir yükselişin gelebileceğine işaret ediyor.

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"Elinde altın olanlar kesinlikle satmamalı"

“Elinde altını olanlar kesinlikle satmamalı, uzun ve orta vadeli yatırımcılar kesinlikle satmamalı. Alım içinde seviyeler yüksek. Bu seviyelerin çok düşük seviyeler olmadığını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre, yükselişi güçlü olan ons ve gram altın görüyorum. Gram altında 1.300-1.400 TL seviyeleri görülecek diye düşünüyorum.”