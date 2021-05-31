Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına önemli tavsiyeler

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Altın neden yükseliyor? Altın daha ne kadar çıkar? Altına yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı? Altınlarını bozdurmayı düşünenler dikkat! Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı..

Altında yükseliş sürüyor

Altın geride bıraktığımız haftayı yükselişle kapatmıştı. Bu hafta da altında yükseliş trendi devam ediyor. Peki altında yükseliş daha ne kadar devam edecek? Yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? A Haber'e konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilenleri yanıtladı.

Memiş, şu şekilde konuştu:

"Altının yükselişinin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması lazım. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandı. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var.

Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. 2 hafta sonra FED tarafındaki faiz kararında ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Eğer ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarını 2022 yılına ötelerse evet ONS tarafına 1.960 devamında da 2 bin dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz.

Gram altın da haliyle yükseliş olabilir. Ancak yine kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimiz devam ettiriyoruz. O da altın ons fiyatına 1.845 dolar seviyesine takip edeceğiz düşüşlerde."



