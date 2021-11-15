Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Altın yatırımcıları altın fiyatları ile ilgili tahminleri merak ederken, ekonomistler altın fiyatları için iddialarını paylaşıyor. Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gram altın alınmalı mı?" sorusu karşısında iddialarını açıkladı.

milli gazete'nin haberine göre; Şatıroğlu, 24 Eylül tarihindeki, "Gram altın hareketli ortalamayı güzel bir yükselişle geçmiştir. Bu şekilde günü kapatacak olursa AL konumuna geçmiş olacaktır. Yeni bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz." içerikli paylaşımını alıntılayarak şu iddialarda bulundu:

"Şimdi burada AL konumuna geçtiğimizi anlatmışım. Orada almadınız şimdi burada mı alacaksınız? Burada mı "gram altın alayım mı" diye soruyorsunuz? Gram altın kanalın üst sınırına adeta yapıştı. Hedefim 660 da olsa bu noktada alın demem. Almayan fırsatı kaçırdı. Elinde olan tutsun beklesin derim."