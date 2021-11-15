  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia
Ekonomi

Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altına yatırım yapmak isteyenleri ve elinde altın olanları uyardı, iddialarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:41:00 -
Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Altın yatırımcıları altın fiyatları ile ilgili tahminleri merak ederken, ekonomistler altın fiyatları için iddialarını paylaşıyor. Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gram altın alınmalı mı?" sorusu karşısında iddialarını açıkladı.

milli gazete'nin haberine göre; Şatıroğlu, 24 Eylül tarihindeki, "Gram altın hareketli ortalamayı güzel bir yükselişle geçmiştir. Bu şekilde günü kapatacak olursa AL konumuna geçmiş olacaktır. Yeni bir yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz." içerikli paylaşımını alıntılayarak şu iddialarda bulundu:

"Şimdi burada AL konumuna geçtiğimizi anlatmışım. Orada almadınız şimdi burada mı alacaksınız? Burada mı "gram altın alayım mı" diye soruyorsunuz? Gram altın kanalın üst sınırına adeta yapıştı. Hedefim 660 da olsa bu noktada alın demem. Almayan fırsatı kaçırdı. Elinde olan tutsun beklesin derim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...

Geçtiğimiz günlerde doların yakın zamanda düşeceğini işaret eden Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi...
Danıştay’dan flaş 'Coca-Cola' kararı
Gündem

Danıştay’dan flaş 'Coca-Cola' kararı

Danıştay 10. Dairesi, Coca-Cola’nın içerisinde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunup bulunmadığının tespiti ve bu ürünler..
Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Aksaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay