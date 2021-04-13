Altın alacaklara kritik uyarı! Uzman isim olası senaryoyu açıkladı

Altın fiyatları hemen hemen 1 yıl önceki düzeylerine geri geldi. Kazançlarını silmiş durumda. ABD’de hızlı aşılanmanın etkisiyle ekonomide hızlı toparlanmanın sinyalleri geliyor. Bu durum enflasyon endişesini güçlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi geçmesi konusunda beklentiler ise gün geçtikçe artıyor. Bir yandan alternatif getiri arayışının hızlanması ile Bitcoin, altından rol çalarken, bir yandan da Fed'den beklenenden önce gelebilecek olası para politikasında sıkılaşma hamlesi altın fiyatları için baskı oluşturuyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ile altın fiyatları üzerine olumlu olumsuz senaryoları değerlendirerek, altının geleceğini masaya yatırdı.

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Zafer Ergezen, “Ons altında 1688 kritik bir seviyedir. Olumsuz bir durumda 1570’e kadar inebileceği görülüyor. FED eğer faizleri artırırsa bu olumsuz olacaktır. Bu da ons altında düşüş görülecektir. Bu en olumsuz senaryodur. En iyi senaryo ne olabilir? Altın riskten kaçınma birimidir. Enflasyon beklentileri beklenilenin üzerinde olursa ons altında yukarı doğru hareket görebiliriz. Bu durum olasıdır. Ben altında düşüş ihtimalinin daha olası olduğunu düşünüyorum” dedi.