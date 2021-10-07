Altın alacaklar yarına aman dikkat! Uzman isim açık açık rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çekti. Kur ve altın fiyatlarında Merkez Bankası'nın kararının etkili olacağını söyleyen Memiş, altın için bir sonraki durak 520 TL seviyesi dedi.

İşte İslam Memiş'in Haber7'ye yaptığı o açıklamalar;

Küresel ekonomileri olumsuz yönde etkileyen risklerin arttığı bir haftaya başladık. Özellikle enerji krizi dünya ekonomileri için çok önemli. Bu enerji krizi sanayi, gıda ve tarım sektörünü olumsuz yönde etkileyen faktörler. Kömür, doğalgaz, petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Emtia fiyatlarının artması küresel piyasa endişelerini gündeme getiriyor. Olumsuz anlamda ciddi bir son çeyrek geçireceğiz. Özellikle küresel ekonomileri meşgul eden durumlar büyüme endişelerini tekrar gündeme getirecek.

Yurtiçi piyasalarda dolar kurunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dün 8.90 Lira seviyesine yükselen bir kur gördük. Düşüşlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Gözlerimiz Merkez Bankasında. Merkez Bankası geçen ay yaptığı gibi faiz indirimi yapacak mı veya pas mı geçecek yakından takip edeceğiz. Dolar - TL kurunda kısa vadede bir geri çekilme mümkün olabilir. Bu geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır. Yıl sonuna kadar 9 Lira seviyesinin üzerinde bir kur görmemiz mümkün olacaktır.

Yarına dikkat

Gram altın - TL fiyatı 500 Lira seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gram altının bir sonraki yukarı yönlü hamlesinde 520 Lira seviyesini göreceğiz. Yükselişler devam edecek. Gümüşün gram fiyatı da aynı şekilde. Düşüşler kalıcı olmuyor yükselişler devam ediyor. Yarın Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Yarın piyasaların yönünü daha net görmüş olacağız.