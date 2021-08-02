Altın alacaklar için yeni uyarı! Seviyeyi açıkladı: Kabus olabilir

Temmuz ayını yükselişle kapatan altın fiyatları, yatırımcısını ağustos ayı içinde de bir hayli meraklandırıyor. Peki, ağustos ayı altın fiyatları açısından nasıl bir ay olacak. Altın, gram altın ağustos ayında da dolar karşısında veya bireysel olarak yükseliş trendini devam ettirecek mi?

Milli Gazete'de yer alan habere göre, altın fiyatları için açıklamalar peş peşe geliyor. Altın piyasası güne yine hareketli bir başlangıç yaptı. Piyasada aktif işlem gören altın için birçok analiz ve ekonomistler teknik anlamda da altın fiyatları yani gram altın, ONS altın incelemelerini sürdürüyor.

Teknik analiz yapan Kıdemli Analist kanalı, altın fiyatları için çarpıcı bir analiz yaptı. Altın fiyatları için özellikle bu aya vurgu yapılan analizde, piyasadaki sürü psikolojisine dahil olunmaması uyarısına da yer verildi.

Kabus olabilir

Altın yatırımcısına ağustos ayının altın fiyatları için kabul olabileceği konusunda uyarıda bulunan teknik analiz uzmanı, “Muazzam bir ağustos ayı, altın yatırımcısını bekliyor ve yatırımcısını bir miktar üzecek bir ayda olduğu da unutulmasın. Son günlerde özellikle yabancı yurt dışı kaynaklı analistlerin beklentileri çok üst seviyelerde. 2000 dolar bandında ONS altın yükselişini ön görüyorlar. Özellikle ONS altının yükselebilmesi için yani genel anlamda altının yükselmesi için altın kaosu sever, altın savaş ortamlarını sever. Altın belirsizlikleri sever, yani altında olumlu yukarı yönlü bir fiyatlama bekliyor iseniz, bunların dünya genelinde jeopolitik olarak yaşanması gerekiyor. Bizler bu süreci zaten tam tepe seviyesine kadar yaşadık ve çok ciddi olaylar yaşadık.” dedi.

Kıdemli Analist kanalında yapılan altın fiyatları analizi şöyle:

Altında muazzam derecede bir düşüş dalgası beklemek zorundayız

“ABD-İran gerginliği, Covid-19 salgını olsun, bunların artık fiyatlaması yapıldı. Aşılar üretildi. ABD Başkanı’nın değişmesiyle birlikte vs. bunların fiyatlaması falan artık bitti. Altının yükselmesi için yeni bir hikayesi lazım. Eğer yeni bir hikâye yoksa özellikle 2008 2009 yıllarını baz alıp oradaki tepe sevgilerini incelediğimizde ve daha doğrusu 2011-2012’lere kadar biraz daha geldiğimizde buradaki grafikler ile kıyaslama zaten yaptığımız da aynı görüntüleri bire bir aynı teknik göstergeleri baz aldığımızda altında muazzam derecede bir düşüş dalgası beklemek zorundayız.

Güçsüz bir ons altın var

Haber sitelerine bakıyorum. Yükseliş beklentisi o kadar hakim olmuş ki insanlar o kadar ciddi anlamda empoze edilmiş ki. Yani derin bir kuyuya bir taş atıyor. Hepsi peşinden gidiyor. O yüzden, yani biraz mantıklı olmak gerekiyor ve bu piyasada bir hikayeniz yoksa hikaye olursunuz. Kendinizi ezdirmeyin. Tamamen kendi öngörünüz, kendi fikrinizle, kendi analizleriniz de yola devam edin. Haftalık bazda kapanışın ilk etapta geldiği için haftalık bazı sat sinyali zaten geçerli görebiliyorsunuz ve güçsüz bir ONS altın var. En önemlisi zaten fiyat grafiği direkt olarak baktığımızda tepe seviyelerinde zaten düşüşler var. Dip seviyelerinde düşüşler var. Şu anda kısa vardı, birde sıkışma var. Yani bu noktada zaten altında bir yükseliş beklemek gerçekten mantık dışı bir hareket ve gülüyorum sadece düştükçe yükselecek diyorlar arkadaşlar.

O seviye hayati önemde

Altında gidişat bakıldığında iyi değil, gördüğünüz gibi dibe doğru gidiyor ve artık 1.750 dolar seviyesi hayati önem arz ediyor. Bölgenin altında en az 2 yıl terste kalırsınız. Yani buna bu şekilde bakmakta fayda var. Çünkü uzun vadedeki aylık bazdaki trendin bozulacağını da unutmayın derim. Buda kulağımıza küpe olsun. Bunları eğitim amaçlı not edin. Özellikle 1250 seviyesinden başlayan 1250 dolar seviyesinden başlayan yükseliş trendi ağustos ayı itibariyle kabaca 1770 ama ben 1750 seviyesine kadar uzatıyorum. Psikolojik bir destek olduğu için bölgenin altı uçurum. Bunun örneğini 2008 yılında başlayan ve 2011 2012 yılına kadar devam eden süreçte de gördük ve düşüş öncesi de onay istemedi.

Bu noktalara dikkat

Altında geri çekilme sürecini görüyorsunuz ve ne kadar sert ve uzun vadeye yayılan özellikle 2012 2015 yılları arasında 3 yıl vadeli bir düşüş hattı. Burada baktığımızda özellikle kapanış grafiklerine göre değerlendirdiğimizde zaten altın işi burada bitmiş görünüyor. Ve yine göreceli güç endeksi olsun maddi olsun yine aynı görüntülere birebir alabiliyorsunuz. O yüzden yani bu teknik görüntülere bu tepki yükselişlerini aldanıp sonrasında farklı bir değerlendirmeye girecekseniz. Çok iyi düşünmeniz gerekiyor.

Özellikle kısa vadede dikkat edilmesi gereken noktalar 1.790 seviyesi bölgenin altında çok hızlı bir şekilde aşağı yönlü eğilimi başlayacak ve yaklaşık olarak 40 dolarlık geri çekilmeyle birlikte 1750 bandına ulaşacağız. 1750 bandı zaten bizim kısa vadedeki destek hattımız. En önemlisi burada oluşacak olan bu düşüş formasyonu bir obo formasyonu oluşacak gibi duruyor. Bunun da hedefini zaten aldığımızda 1670 1680’lere doğru yolculuğun başlayacağı anlamı burada zaten izleyebiliyoruz. Yani aslında hikaye hemen hemen belli gibi duruyor. Takip yukarda 1815 dolara çok yakın bir rakam bu. Ayı şuan 1813’te kapattık. 1815’in üzerinde kalıcılık göremediğimiz sürece ana destek çöktüğü takdirde bakın 1750’yi de geçtik. Artık 1680’lere geldik. Çünkü aylık bazda 1750 trend bozuluyor ama kısa vadede baktığımızda 1680’lere 1670’lere doğru zaten geri çekilme ve ana destek noktalarına gideceğiz.