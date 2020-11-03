Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

İç piyasada gram altın 514 liradan, çeyrek altın 838 liradan, Cumhuriyet altını 3,398 liradan, ons altın ise 1893 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dün sabahki bültenimizde belirtmiş olduğumuz üzere haftanın ilk işlem gününde 1850 – 1900 bandındaki hareketini sürdüren ons altın fiyatları, dünü yükselişle tamamlayarak yükselişini ikinci güne taşıdı.

Yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1892 seviyesinden işlem görüyor. Bugün ABD’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri ve devam eden teşvik paketi görüşmeleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle risk iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend göstergeleri altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz.

Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip edeceğiz.

Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den Eylül ayına ilişkin gelecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fabrika Siparişleri verileri izlenecek. Diğer yandan, bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilecek."

"Piyasaların gözü seçim ve koronavirüs vakalarında olmaya devam edecek"

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1892 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçimlerin gerçekleşeceği kritik gün geldi. Trump Nevada ve Teksas başta olmak üzere bazı eyalet sonuçlarına itiraz etti ancak Cumhuriyetçilerin itirazı kabul edilmedi.

Bu gelişmelerle birlikte bugün seçim sonuçlarının sonuçlanmaya bileceği ve tekrar sayım olabileceği ihtimali yükseliyor. Belirsizliklerin etkisiyle Dolar'da sınırlı değer kaybı ve ons altında güçlenme kaydedildi. Koronavirüs vakaları hızla artarken teşvik paketi görüşmelerinin de seçimden sonraya kalması ile belirsizlik gittikçe artıyor. Bugün ABD'den gelecek fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Piyasaların gözü seçim ve koronavirüs vakalarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal alımlarla alçalan bandı yukarı kırdı. 22 günlük ortalamasına kadar yükselen parite bu seviye gelen kar satışları ile geriledi. Tekrar 22 günlük ortalama olan 1898 seviyelerine yaklaşılması halinde kar satışları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1882 kritik direnç. (Milliyet)