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Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 223,6 lira seviyelerinde dengelendi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:15
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş  eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla  223,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat  09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 223,6 liradan işlem  görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını da 1.493 liradan  satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu  dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.232,20 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin dolar kurunda   düşüşlere neden olduğunu belirterek, bu durumun da altın fiyatını olumsuz  etkilediğini söyledi.

Dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin gram altındaki düşüşleri  hızlandıracağını bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 220  liranın destek, 228 liranın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:15
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