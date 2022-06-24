Altın alacaklar dikkat! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını ilan etti: Tüm parasını...

Altın yatırımcılarının hafta boyunca gözü kulağı Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelecek açıklamalardaydı. Dün yurtiçi cephede TCMB’nin PPK toplantısı gündemin ilk sırasındaydı. TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi. TCMB metinde güçlendirilen makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.

Dünya borsaları enflasyon ve resesyon riskleri arasında bocalamaya devam ederken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyordu. Powell konuşmasında enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyonun düştüğüne dair kanıt görmek istediklerini belirterek faiz oranlarını düşürmek konusunda isteksiz olacaklarını söyledi.

ABD'li milyarder Stanley Druckenmiller, altın piyasasını yakından takip edenlere referans olacak bir yatırımın haberini verdi.

Duquesne Family Office LLC’nin başkanı ve CEO’su olan Stanley Durckenmiller, altın yerine bitcoin aldığını ifade ederek, "Enflasyonist bir piyasada altından daha bitcoin sahibi olunması lazım" yorumunda bulundu.

Sam Zell'in altın kararı

Amerikalı milyarder işadamı Sam Zell ise geçtiğimiz günlerde ABD enflasyonuna karşı parasını korumak amacıyla altına yatırım yaptığını söylemişti.