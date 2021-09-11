Altın alacaklar dikkat! Dünyaca ünlü banka son tahmini yaptı
Avrupa'nın ana finans şirketlerinden olan ve Fransa'nın en eski bankası olarak bilinen Societe Generale, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Societe Generale, 2022 yılı ortalama altın fiyatını 1750 dolar olarak tahmin ediyor.
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, altına yatırım akışında düşüşün sürmesinin beklendiğine dikkat çekilirken 2022 yılında Brent petrol fiyatının ise ortalama 65 dolar olacağı öngörüsünde bulunuldu.
Değerlendirmede bakır fiyatının 2022 yılı ilk çeyreğinde ortalama 7500 dolara geleceği tahmin edilirken ardından fiyatın 8000 dolar seviyelerinde istikrar kazanmasının beklendiği vurgulandı.
Societe Generale, 2022 yılında petrol talebinin normalleşmesini ve yeniden günlük 100 milyon varili aşmasını beklediğini de ifade etti.
Bankanın ons altın tahmini, yatırımcıları fena halde şaşkına çevirdi. Bilindiği üzere gram altın fiyatını ons altın ve dolardaki gidişat belirliyor.