Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Dünya finans piyasalarında yatırımcıların varlıklarını ne şekilde değerlendirdikleri büyük bir merak konusu oluyor. İnsanlar yatırımlarını genellikle güvenli limanlarda tutmak istiyorlar. Özellikle ekonomik gerilemelerin yaşandığı bu dönemlerde güvenli liman imkanı veren piyasalar ön plana çıkıyorlar. Uzun yıllardır güvenli liman olarak değerlendirilen altın piyasasının ise gidişatının ne olacağı merakla takip ediliyor.

Uluslararası finans kuruluşu Jefferies'in CEO'su Christopher Wood tarafından altın yatırımları hakkında şok eden bir hareket meydana geldi. Christopher Wood sahibi olduğu altınlarıı bir anda satma kararı aldı.

Jefferies firmasının 440 milyar dolar değerinde bir varlığa sahip olduğu biliniyor. Bu varlığın yüzde 5'lik kısmı ile uzunca bir süre önce Bitcoin satın alındı. Christopher Wood'un kararı piyasaları hareketlendirdi.

Nisan ayında da benzer yatırım

Christopher Wood tarafından geçtiğimiz Nisan ayında da Bitcoin lehine açıklamalar yapılmıştı. Küresel piyasalarda parasal gevşemelere dikkat çeken Christopher Wood, Bitcoin için boğa koşusu olacağını düşündüğünü dile getirmişti. Tüm bunların yanında Bitcoin'in kurumlar için yatırım yapılabilir bir varlık haline geldiğini belirtmişti.