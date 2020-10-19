Altın alacaklar dikkat! Dünya bu saate kilitlendi

Altın fiyatları yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 486 seviyesinde dalgalanıyor. Yetkililer, değerli metalin yön arayışında olduğunu söylerken, ABD'deki teşvik paketi konusundaki açıklamalara karşı 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Ayrıca yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşmayı takip edecek. Konuşma, Türkiye saati ile 15:00’da gerçekleşecek.

İç piyasada gram altın 486 liradan, çeyrek altın 791 liradan, Cumhuriyet altını 3,205 liradan, ons altın ise 1910 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın fiyatlarında piyasalar son günlerde Amerika kanadından gelen yeni teşvik paketine yönelik haber akışlarını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi’ye Donald Trump’ın anlaşmaya varılabilecek herhangi bir teşvik paketine Senato’da Cumhuriyetçilerin desteğini sağlamak için kişisel bir lobi yapacağını dile getirdi.

Teşvik paketinin Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri öncesi geçip geçmeyeceği halen belirsizliğini koruyor ve altın fiyatları bu belirsizlikler arasında dar bir bantta dalgalı bir seyir izliyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşmayı takip edecek. Konuşma TSİ 15:00’da gerçekleşecek."

"Belirsiz bir durum var"

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1900$ çevresinde seyrediyor. ABD'de teşvik paketine dair karışık bir tablo görülüyor. Hafta sonu, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ile Hazine Bakanı Mnuchin yapmış olduğu görüşmesinde, teşvik paketine dair ilerleme kaydedilecek tarihin Salı günü olduğunu belirttiler. Bu haber şimdilik piyasaları olumlu etkiledi ancak yine de belirsiz.

Altında yön arayışında. Dolayısıyla bu hafta içerisinde bu paketle ilgili olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Bugün için Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ons altın için 1913$ - 1922$ - 1931$ direnç noktaları olurken, 1896$ - 1886$ ve 1877$ destekler olarak izlenebilir."

Tacirler yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Piyasalarda ABD’deki teşvik paketine ilişkin artan iyimserlik güvenli limanlarda satış baskısı oluşmasına yol açarken, ons altın fiyatlarının ise dolar endeksindeki gerilemeye rağmen Cuma gününü düşüşle kapamasına neden oldu.

Cuma günü 1897 – 1314 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket eden ons altın, günü düşüşle tamamladı. Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1904 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki orta vadeli yükseliş potansiyelinin sürdüğünü görmekle birlikte, teknik göstergelerin Ağustos – Eylül aylarında etkili olan aşağı yönlü düzeltmenin sonuna gelindiğinin sinyalini verdiğini görmekteyiz.

Bu noktada, 1900 seviyesi altında hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceği ve önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı sunabileceğine beklentimizi korumakla birlikte, teknik göstergelerin işaret ettiği üzere altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1920 seviyesi üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz."