Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.



Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. Altın daha sonra yeniden yükselişe geçti. Altınla ilgili son tahminler ise şöyle...

"Köşeyi dönmeyi beklemeyin"

Stratejist Hatice Kolçak, altının son gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Altın kimseye kısa vadede hiç para kazandırmadı. Ama şanslısınız. Altın dipten buralara geldi. Altın uzun vadeli bir yatırımdır. Kısa zamanda köşeye dönmeyi beklemeyin. Ne kadar tutarsanız o kadar karlı olursunuz. En azından 3-5 seneyi gözden çıkarmanız lazım. Kazanırsınız ama köşeyi dönmezsiniz" dedi.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Wall Street analistlerinin ons altın tahminleri

Kitco News Weekly Gold Anketi’nin son sonuçlarına göre, altın piyasası güçlü bir yükseliş ivmesi görmeye devam ediyor ve bu sefer ivme, kripto para birimlerindeki yüksek oynaklıktan kaçan yatırımcılardan geliyor. Bir önceki ankette analistler, altın fiyatlarının ONS başına 1.850 dolarda 200 günlük hareketli ortalamayı geri kazanmasını bekliyordu. Bu hafta, hem bireysel yatırımcılar hem de Wall Street analistleri, fiyat ONS başına 1.900 dolarlık bir sonraki hedefine tırmanmaya devam ederken, altın fiyatları üzerinde yükselişe devam ediyor.

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, “Gelgit değişti ve insanlar, son kripto teknikleri ve Washington’ın hiç bitmeyen harcama planlarının yardımıyla altın’a geri dönüyor” dedi ve bir sonraki adımda altın’ın daha fazla yükseleceğini söyledi. Bu hafta, Kitco News’un altın anketine 15 analist katıldı. Bunlardan 11 analist veya %73’ü altın üzerinde yükseliş gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda üç analist, yani %20’lik kesim önümüzdeki hafta fiyatların düşeceğini söyledi. Bir analist, yani %7’lik kesim altın fiyatlarının yatay işlem göreceğini söyledi.

Bu arada, çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 1.037 oy kullanıldı. Bunlardan 716 katılımcı veya %69’u gelecek hafta altın’ın artacağını söyledi. Diğer 154 katılımcı veya %15’lik kesim daha düşük seviyeler beklerken 167 seçmen veya %16’lık kesim tarafsızdı. Altın piyasası haftayı yaklaşık %2’lik bir kazançla kapatırken, fiyatlar 1.850 doların üzerinde kritik desteği tutmayı başardığında yükseliş hissi geldi. Forexlive.com’un baş para birimi stratejisti Adam Button, tahvil getirilerinde yenilenen güç karşısında altın’ın güçlü momentumuna dikkat çekti. Adam Button konuya yönelik şunları söyledi:

ABD CPI raporuna piyasa tepkileri ve FED Tutanaklarındaki daralma konuşmaları her şeyi anlatıyordu. Bazı büyük hıçkırıklar vardı, ancak doların zayıflığı ve altın gücü eğilimini rayından çıkarmak için hiçbir şey yapmadılar. Bu, altının altında yatan talebin harika bir işareti.

Marc Chandler: İzlenecek bir sonraki ana seviye ONS başına 1.900 dolar

SIA Wealth Management’ın baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, altın’ın yatırımcıların kripto para birimlerinden uzaklaşmasından yararlanmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Colin Cieszynski, teknik resmin değerli metalin aşırı satın alındığını göstermediğini de sözlerine ekledi. Bannockburn Global Forex’in genel müdürü Marc Chandler, momentum göstergeleri sağlamlaşmaya başlasa bile aşırı gerilmiş bir piyasa görmediğini söyledi. Marc Chandler konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

Haftalık ivme göstergeleri yukarı doğru hareket ediyor ve herhangi bir kısa vadeli geri çekilmenin bir satın alma fırsatı olduğunu gösteriyor. İzlenecek bir sonraki ana seviye ONS başına 1.900 dolardır.

Darin Newsom: Altın fiyatları 1.850 dolarlık desteği yeniden test etmek için geri dönülebilir

Ancak Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere, herkes altın fiyatlarının yükselebileceğine ve pazarın hafta başındaki kırılmadan sonra bir miktar konsolidasyona tabi olabileceğine inanmıyor. Darin Newsom Analysis başkanı Darin Newsom, altın fiyatları önümüzdeki hafta bir haftanın en yüksek seviyesini yakalayamazsa, ONS başına 1.850 dolarlık desteği yeniden test etmek için geri dönülebileceğini söyledi. Darin Newsom konuya yönelik açıklamalarına şunları ekledi:

Altın fiyatları kısa vadeli bir düşüş trendi oluşturacak durumda görünüyor ve tetikleyici önceki 4 günün en düşük seviyesinin altında hareket ediyor.