Altın alacaklar dikkat! Açık açık tarih verdi: Yatırım yapanlar 40 gün sonra...

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. 460-480 TL bandına kadar gerileyen Gram Altın'da yeniden yükseliş bekleniyor. Kuyumcular, Gram Altın fiyatlarının 40 gün sonra yeniden 540 TL olacağını söyledi.

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sürüyor. Nisan ayından bu yana bin 750 doların altını gören ons altın son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıl içinde en yüksek 522,4 lirayı gören Gram Altın Amerika merkez bankasının ( FED) açıklamalarıyla giderek düştü. Şuanda 480 TL'ye kadar gerileyen altında alım fırsatı oluştu.

Alım fırsatı

Altında her zaman yükseliş hareketinin olacağını söyleyen kuyumcular da altında alım fırsatı olduğunu belirterek tavsiyede bulundu. Son günlerde altında aşağı yönlü hareket nedeniyle satışlarda hareketlenin olduğunu söyleyen kuyumcular, yüzde 70 oranında hareketlilik yaşandığını belirtti. Gram altındaki düşüşün talebi arttırdığına dikkat çeken kuyumcular, altın yatırımcısının fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

40 gün sonra altın 540 lira olacak

Yaklaşık bir altın fiyatlarının 460 ila 480 lira bandında olduğunu belirten kuyumcu Erhan Tabur, "Turizm sezonunun açılması, turistlerin ve yurtdışındaki gurbetçilerimizin gelmesi ile bir hareketlilik oldu. Şu anda piyasada rahatladı, ekonomik anlamda piyasada bir para döngüsünün olduğunu görüyoruz. Piyasalar rahat olduğundan dolayı altın fiyatları şu anda geriledi. Tabi düğün sektörü de yine umut ettiğimiz kadar hareketli olmadıysa da tabi ki bize can damarı oldu. Düğün hareketliliğini kısmen de olsa yaşadık. Kuyumcularda yaklaşık 40 gündür bir hareketlilik var. Yaklaşık 40 gün sonra altın fiyatlarını tekrar 500 lira bandını yakalayacağını düşünüyoruz. Altına yatırım yapmak isteyenler için şu anda altın almaları için en doğru dönemdeyiz. Çünkü altının gördüğü rakamları göz önüne aldığımızda daha öncesinde 540 liraya kadar yükselen bir rakam var. Altının 540 lira bandına kadar yükseleceği öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

Altın alan kar edecek

Altın fiyatlarındaki gerilemenin geçici olduğunu belirten kuyumcu Mehmet Galip Aytaç, "Yatırım yapmak için şu anda tam zamanıdır. Şu anda altın alanlar kârlı çıkacaktır.” dedi. Bir başka kuyumcu Cihan Cesur ise, "Şu an için biraz daha altın aşağı düşer ama bu düşüş kısa vadeli düşüştür. Bundan sonra tekrar altın yükselecektir, altın hiçbir zaman yükseldiği noktadan geri gelmez.” diye konuştu.

2019 275'ti şu an 485 lira

Kuyumcu Burak Babaoğlu da "Şu anda altın almak için tam bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. 2019'un ekim ayında altın 275 liraydı, şu anda da 485 lira oldu. Altın her zaman gelecek adına yatırım için en iyi bir araçtır. Biraz daha düşüş bekliyoruz ama uzun vadede altının 500 liranın üzerine çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.