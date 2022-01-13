Altın alacaklar bu sözlere kulak verin! Ramazan Kurtoğlu bombayı patlattı: Öyle bir rakam verdi ki...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına konuk oldu.

Ramazan Kurtoğlu, altının ons fiyatının önümüzdeki 6 yıl içerisinde 5 bin dolara çıkacağını öne sürdü.

Altını elde tutmanın önemine dikkat çeken Kurtoğlu, "Şu andaki altındaki oynamanın sebebi doların oynaklığındandır. Altının Ons yukarı ilerleyecek. Özellikle 6 yıllık süreçte olacak. Ons altın 5-6 bin dolar olacak. Çok zor da kalmadıkça altınızı satmayın. Toprağınızı satmayın. NATO’nun 8-9 yıl önceki raporu var. Büyükşehirler, sahil şeritleri iklim krizinden etkilenecek. İç Anadolu ve köy tarafları büyük önem arz edecek. Toprakta fiyatlar düşmez ama konut fiyatları ileri de düşebilir. Metaverse’ten insanları toprak filan alıyor ama bunu önümüze getirenler çılgın gibi gerçekte arazi satın alıyor. Dediğim gibi altınınız varsa satmayın. Dolar yerine altına yatırım yapılsın. Tarım araziniz varsa satmayın. İleri de büyük önem arz edecek. Kripto paralara ise sakın para yatırmayın" ifadelerini kullandı.