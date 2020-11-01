Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...

Kasım ayının ilk haftası yalnızca yılın en çok beklenen olayı olan ABD seçimini değil aynı zamanda Federal Rezerv faiz oranı kararını ve Ekim ayındaki ABD istihdam rakamları da dahil olmak üzere bazı önemli veri kümelerini görecek.

Kriptokoin'in haberine göre, Bütün bu gelişmeler Altın’ın Ekim ayının son haftasında görmekte olduğu aşırı dalgalı fiyat hareketinin zirvesinin sonrasında yaşanacak. Kıymetli metal, fiyatlar Perşembe günü bir ayın en düşük seviyesi olan 1,859 $’a dokunduğu için ons başına 1,900 $’ı kaybederek ayı tamamladı. Yazım sırasında, Aralık Comex altın vadeli işlemleri gün içinde % 0,65 artışla 1,880,20 $ / ons seviyesinde işlem görüyordu.

Analistlere göre, fiyat hareketlerinin çoğu, belirsizliği bekleyen yatırımcılarla algoritmik ticaret tarafından yönlendirildiği için altın alanı çok düşük hacimler görüyor.

Phoenix Futures and Options LLC başkanı Kevin Grady yaptığı açıklamada “Aralık sözleşmesindeki hacim yalnızca 134.000 sözleşmedir. Yani, buradaki birçok ticaret algoritmik ticarettir. Şu an için birçok yatırımcı kenarda kaldı. Ayrıca, marj oranlarında artışlar gördük. Yaşanan selloff durumu daha da kötüleştirdi” diyor.

Havada çok fazla belirsizlik varken, analistler seçimlerde altın satmayı tavsiye etmiyorlar. Aslında, çoğunluk, seçimle ilgili gürültüyü ve değerli metal için çok destekleyici olan uzun vadeli makro itici güçleri incelemeyi öneriyor.

Kitco Metals küresel ticaret direktörü Peter Hug, “Metal tutan insanlar kesinlikle seçimde satış yapmamalı. Metalleri elinde tutmayan ve %10’unu çeşitlendirmek isteyen insanlar, seçimlere yaklaşık %3 gibi küçük bir miktar koymak isteyeceğinizi düşünürdüm.”

Altın fiyatında gelecek haftanın senaryoları

Hug, sandıklarda her ikisinin de gerek mavi dalga gerekse de kırmızı dalganın altın üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağını ve Biden’ın kazanmasının en büyük altın rallisini tetikleyeceğini söyledi. Ancak en önemli risk, belirsiz sonuçlar veya çekişmeli bir seçimdir.

Hug, piyasaların Joe Biden’a karşı Donald Trump’ın seçimi kazanma yeteneği açısından karışık mesajlar aldığını belirtti.

“Pazartesi, Salı gecesi dalgalanma olacak. Gerçek ticaret günleri Çarşamba, Perşembe ve Cuma olacak. Kim kazanırsa kazansın, piyasaya önemli bir teşvik paketi sunulacak ve bu metaller için çok yükselişe neden olacak.”

TD Securities küresel strateji başkanı Bart Melek, piyasada kim kazanırsa kazansın ABD’nin mali teşvik alacağına ve düşük faiz oranlarına sahip olmaya devam edeceğine dair fikir birliği oluşturulduğunu söyledi.

“Mavi bir dalgamız varsa yani seçimi Biden kazanırsa daha çok ödünç alır ve harcarız ve altın rallileri yaparız. Kırmızı dalgamız varsa yani seçimi Trump kazanırsa, biraz daha az harcarız, ancak yine de altın için iyidir.”

En büyük bilinmeyen ise seçim sonuçlarının hemen öğrenilip öğrenilmeyeceği. Hug, “Açık bir kazanan varsa, hisse senetleri yükselecek ve metaller ya Salı gecesi boyunca ya da bir gecede Avrupa’da işlem görecek. Tartışmalı bir seçim ise, net bir galibin olmadığı veya sonuçların birkaç gün geciktiği durumlarda, borsa baskı altına girecek, insanlar paraya geçecek. Bu durum değerli metaller için olumsuz olabilir.”

Önümüzdeki haftanın asıl sorusu, ABD’nin birinci gün cevabını alıp almayacağı. Melek, altın için en kötü senaryonun, korku yarattığı ve mali teşvik paketini geciktirdiği için tartışmalı bir seçim olacağını söyledi.

Melek, “Net sonuçlar elde ettikten sonra uyarıcı alıyoruz. Bölünmüş bir hükümet sonucu çıkarsa belki o kadar büyük olmaz ama bir şey elde ederiz. Şu anda piyasalar satıldı çünkü hiçbir şeyimiz yok” diyor.

Önümüzdeki hafta için kritik seviyeler

Analistlere göre, altının kısa vadeli desteği ons başına 1.850 dolar ve direnç ise 1.920-25 dolar civarında.

Grady, 1.925 doların yukarı yönde kırılması durumunda, altının 1.970 doları görebileceğini belirtti. Ayrıca, Hug, önümüzdeki hafta için ons başına 2.000 $ ihtimaline değinirken bunun “olası olmadığını” söyledi.