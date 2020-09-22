Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Fiyatı o seviyeleri görecek'
Credit Suisse tarafından yayınlanan rapora göre, altının ons fiyatı ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulunuldu.
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başlarken yine sert bir düşüş yaşadı. 475 lira ilre haftaya giriş yapan altının ons fiyatı 1952 dolar seviyelerini gördü. Bu seviye sonrası düşüş başladı.
Altın fiyatlarındaki düşüş sürürken belirsizlik yatırımcıları korkutuyor. Hisse senetleri satıldıkça ons fiyatı da 1900 doların altına geriledi. Credit Suisse’ye göre altının ons fiyatının 1765 dolara gerilemesi bekleniyor.
Credit Suisse, düşüş trendinin devam etmesi halinde altının ons fiyatının 1765 hatta 1726 seviyelerine gerileyebileceğini duyurdu.
Raporda, uzun vadeli tahmin ise yükseliş yönünde olması bekleniyor. Ons başına 2300 dolar seviyeleri işaret ediliyor.