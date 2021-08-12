Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Bundan emin olun' diyerek uyardı

Gram altın 481 liradan satılırken, çeyrek altın 795 liradan işlem gördü. Gümüş fiyatları da altın gibi stabil izliyor. Gram gümüş fiyatı 6 lira 41 kuruş seviyesinde izliyor. Altın ve piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, son durumu paylaştı.

Altının ons fiyatı 1748 dolar seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarında yaşanan son ivme kaybını ve Merkez Bankası faiz kararını değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altındaki yükseliş Gümüş ve platine yansımıyor. Henüz piyasa yükselişten emin değil. Zaten şu anda da AL sinyali bulunmuyor. Altının biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Alım için 23,80 geçilmeli. Altın 1750'nin üzerine çıktı. Ancak hareketin zayıf olduğunu görüyoruz. Teknik olarak bu bir AL sinyali olsa da kademeli olarak alınmalı ve ABD seansında yükselişin devam ettiğinden emin olunmalı. Gram altın dipten dönüş sinyalleri veriyor ancak alım için 494 olması beklenmeli. Henüz düşüş trendi devam ediyor. Dolar TL Güney Kore Merkez Bankası ile yapılan swap anlaşması ve PPK kararı öncesinde sık olduğu gibi bir miktar düşüşte. Faizlerin değişmesini beklemiyorum. Hareketler 12 saatlikte Ichimoku bulutu içinde kalmaya devam ediyor. Faiz artmadığı sürece düşüşler alım fırsatıdır. Yapılan swap anlaşmaları eğer bu anlaşmalar ABD Doları, Euro, Sterlin, Yen, İsviçre Frangı veya Avustralya doları gibi bir hard currency denilen para birimlerinden birinin merkez bankasıyla yapılmadıkça dolar kuru üzerinde etkilerinin sınırlı ve geçici olmasını beklerim." iddiasında bulundu.