Altın alacaklar bu habere dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili 'yok artık' dedirten tahmin

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste ikinci dalga paniği, uzmanların koronavirüse ilişkin kötümser çıkışları, aşının bulunmaması ve ülkeler arasında yaşanan gerilim piyasaları derinden sarsıyor. Küresel ölçekte meydana gelen karamsarlık altın fiyatlarındaki eğilimi yukarı doğru çekti.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının rekora koştuğunu ve fiyatlardaki artışın devam edeceğini söyledi.

Oğuz Başman, gram altın fiyatının kısa sürede 550 bandına geleceğini ve yıl sonuna doğru ise 600 lira seviyelerine çıkacağını belirtti.

Başkan, fiyatlardaki artışa rağmen yatırım için en güvenli limanın altın olduğu kaydetti.

"Düşme ihtimali çok zayıf"

Başman, yakın zamanda bir düşüşün yaşanmayacağını dikkat çekerek “Bazı vatandaşlar gibi esnaflarımızdan bazıları da yanıldı. Elinde yüklü parayla altın almayıp bekleyenler oldu. Ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız içinde söyleyeyim şu anda bir düşme hareketi, beklentisi görülmüyor. O nedenle uzun vadede bir gerileme olabilir ama o da 1 sene mi, yoksa 2 sene içerisinde mi olur bilemiyoruz. Ancak şu anda düşme ihtimali çok zayıf” dedi.