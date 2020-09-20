Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta başında 465 bandında seyreden altın fiyatları şu sıralarda 474 lirayı zorluyor. Yatırım yapacaklar, altındaki seyrin ne yönde olacağını merakla bekliyor.

CME Group’un CEO’su Young-Jin Chang, kıymetli metaller piyasasına ilişkin birçok belirsizliğin olduğunu söyleyerek, ‘Altın ve gümüş, gelecek yıllarda büyük oranda oyunda olacak’ yorumunu yaptı.

Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesini beklediğini söyledi.

Grummes yaptığı açıklamada, ‘Altın biraz geri çekiliyor. Ama önümüzdeki yıl en yüksek seviyelerini görecek. Altın 2.075 dolar olursa, büyük olasılıkla 2500 dolara koşarız. Orada 3 bin dolar uzak değil. 3 yıl içerisinde 3 bin, 4 bini görmek mümkün olacak’ dedi.