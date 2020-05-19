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Ekonomi

Altın 8 yılın zirvesinde

Güvenli liman altın, pandemi karamsarlığı ve düşük faiz ortamına bağlı yükselerek 8 yılın zirvesini gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:09:00 -
Altın 8 yılın zirvesinde

Altın fiyatları; yeni tip koronavirüsün ekonomileri baskılaması, ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevleneceğine ilişkin endişeler ve merkez bankalarının desteğinin süreceği beklentisine paralel dün 8 yılın zirvesini gördü.

COMEX altının onsu TSİ 15:00’te 1.775,80 dolara kadar yükselerek Ekim 2012’den bu yana ilk kez bu rakamı görmüş oldu. Spot altın da yüzde 1’in üzerinde yükselişle 1.763 dolardan işlem gördü.

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