Altın 8 ayın zirvesinde!
Altın fiyatı zayıf doların desteği ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
ABD dolarındaki zayıflık uluslararası piyasalarda altın fiyatını 8 ayın zirvesine çıkardı. Ancak gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde ve bu verinin Fed faiz artırımlarına etkisinde olması hızlı hareketlerin önüne geçti.
Spot altın fiyatı 1884,66 dolar/ons seviyesinin test edilmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 1882,20 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, enflasyonun gerilemesi halinde altın fiyatının 1900 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar.