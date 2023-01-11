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Ekonomi Altın 8 ayın zirvesinde!
Ekonomi

Altın 8 ayın zirvesinde!

Altın fiyatı zayıf doların desteği ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:51:00 -
Altın 8 ayın zirvesinde!

ABD dolarındaki zayıflık uluslararası piyasalarda altın fiyatını 8 ayın zirvesine çıkardı. Ancak gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde ve bu verinin Fed faiz artırımlarına etkisinde olması hızlı hareketlerin önüne geçti.

Spot altın fiyatı 1884,66 dolar/ons seviyesinin test edilmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 1882,20 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyonun gerilemesi halinde altın fiyatının 1900 dolar/ons seviyesini test etmesini bekliyorlar.

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