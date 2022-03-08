Altın 18 ayın zirvesine çok yaklaştı!

Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyon endişeleriyle 3 günlük ralliyle 2 bin doları görmesinin ardından düşüşe geçti.

Külçe altın bu ay güvenli liman alımlarıyla yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya’ya yönelik yaptırımlarla birlikte arz endişelerinin artması petrol, buğday, nikel gibi birçok emtiada sert yükselişlere neden oldu.

Goldman fiyat tahminini yükseltti

Goldman Sachs Group yatırımcıların ve Merkez Bankalarının jeopolitik risklere bağlı olarak artan altın talebi nedeniyle 3 aylık altın fiyatı tahminini 1,950 dolardan 2,300 dolara yükseltti.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya emtia fiyatlarında ve büyüme beklentilerinde çok fazla belirsizlik olduğu için savaşta bir uzlaşı olana kadar altın fiyatlarının destek bulacağını belirtti.

Spot altının ons fiyatı dün 2,002.59 dolar ile Ağustos 2020’den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.5 düşüşle 1.,987.31 dolarda seyrediyor. Paladyum da dün tüm zamanların zirvesini görürken bugün hafif geriledi. Rusya küresel paladyum üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiriyor. Gümüş de bugün düşerken platin ise yükseldi.