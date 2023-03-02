Altılı masaya tepki: Depremi böyle algılıyorlar

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Altılı masa kendi içindeki çekişmeleri ve ayak oyunlarını siyaset diye millete yutturmaya çaba gösteriyor." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Devletin ilgili kurumlarının depremin ilk anından itibaren teyakkuz haline geçerek görevlerini yerine getirdiğini belirten Kılıç, sivil toplum örgütlerinin, yardım kuruluşlarının bölgede sergilediği mücadeleyi hep beraber gördüklerini söyledi.

Yaşanan afetin büyüklüğü ve şiddeti karşısında siyaset üstü bir tutum takınmayı ilke edindiklerini dile getiren Kılıç, "Siyasi muhataplarımızdan da böyle bir tavır bekledik. Üzülerek söylemeliyim ki milli hiçbir meselede devletinin yanında durmayı beceremeyen muhalefet, yaşanan büyük acılara rağmen bu konudan da siyasi rant devşirmenin peşine düşmüştür." dedi.

Altılı masayı da eleştiren Kılıç, "Siyaseti askıya alarak deprem bölgesinde yaşanan acıları dindirmek ve yaraları sarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ancak altılı masanın gündemi, hiç deprem olmamış gibi davranıyor. Yaşanan büyük afet ve çekilen acılar sadece hükümeti eleştirmeye yarar konular olarak algılanıyor, ondan da öteye gidemiyorlar. Altılı masa kendi içindeki çekişmeleri ve ayak oyunlarını siyaset diye millete yutturmaya çaba gösteriyor." dedi.

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