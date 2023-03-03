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Siyaset Altılı masaya racon kesti! Sinirden küplere binen İmamoğlu muhalif liderleri bombaladı
Siyaset

Altılı masaya racon kesti! Sinirden küplere binen İmamoğlu muhalif liderleri bombaladı

Altılı masanın adayı olmak isteyen ama kendi genel başkanının engeline maruz kalan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masaya eleştiri bombardımanı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 15:05:00 -

6'lı masada adaylık bilmecesi devam ederken, kulislerden aldığı bilgiyle aday yapılmayacağını öğrenen Ekrem İmamoğlu CHP'ye savaş açtı!

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İmamoğlu "Metin konuşulanlarla örtüşmüyor. O zaman gidereceksiniz. Milletin güvenini emanet ettiği insanlar bir araya gelecek bu sorunu çözecek." diyerek CHP'yi eleştiri bombardımanına tuttu..

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun aday gösterilmediği için liderlere sinirli olduğunu vurguladı.

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Yorumlar

Ziya

Süreç memleket meselesi ise onada sayın recep tayyip erdoğan yeter sana gerek yok senin meleket meselesini çözecek kalibren yok beton ekooo sana 2024 de tarihin çöplüğüne bay bay

Ziya

işte senin bu kadar degerin olduğun ispatıdır eko boş zırvalama senden bir cacık olmayacağını 6 masada anlamış sana bay bay
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