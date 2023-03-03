Altılı masaya racon kesti! Sinirden küplere binen İmamoğlu muhalif liderleri bombaladı
Altılı masanın adayı olmak isteyen ama kendi genel başkanının engeline maruz kalan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masaya eleştiri bombardımanı yaptı.
6'lı masada adaylık bilmecesi devam ederken, kulislerden aldığı bilgiyle aday yapılmayacağını öğrenen Ekrem İmamoğlu CHP'ye savaş açtı!
Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İmamoğlu "Metin konuşulanlarla örtüşmüyor. O zaman gidereceksiniz. Milletin güvenini emanet ettiği insanlar bir araya gelecek bu sorunu çözecek." diyerek CHP'yi eleştiri bombardımanına tuttu..
O anlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun aday gösterilmediği için liderlere sinirli olduğunu vurguladı.