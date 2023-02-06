Altılı Masa'nın gizli ortağı hem moral verdi hem de gömdü

Demirtaş'tan muhalefete 'samimi' çağrı: Ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs genel seçimleri için muhalefete "samimi" ortak aday çağrısı yaptı. Demirtaş "Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız. Ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun" diye konuştu.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Demirtaş, muhalefete yönelik ortak aday çağrısını yineledi.

"Kazanacağız"

"Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor." diyen Demirtaş paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız."

İşte Demirtaş'ın yaptığı paylaşımlar: