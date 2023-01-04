Altılı masadaki her şeyi bilen gazeteci açıkladı! Aday o olacak

Sözcü'nün CHP amigosu yazarı Deniz Zeyrek, perşembe günü olmasa da bir sonraki toplantıda altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını öğreneceğimizi belirtti. "Çok büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu ismini masaya koyacak" ifadelerini kullanan Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa gelecek iki hafta içinde “geldik sona” diyecek.

Perşembe günü olmasa da bir sonraki toplantıda artık ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını öğreneceğiz.

Çok büyük ihtimalle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin büyük desteğiyle CHP’nin adayı olarak kendi ismini masaya koyacak. Büyük ihtimalle İYİ Parti lideri Meral Akşener ve DEVA lideri Ali Babacan dışında kimsenin itirazı olmayacak."