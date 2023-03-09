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Siyaset Altılı masada yeni kriz kapıda! İmamoğlu ve Yavaş'a zor soru
Siyaset

Altılı masada yeni kriz kapıda! İmamoğlu ve Yavaş'a zor soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu ve Yavaş başkan yardımcım olursa görevlerinden istifa etmek zorundalar, bu da İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'ye teslim etmek demek" görüşünde. Kılıçdaroğlu'nun iki belediye başkanına, "Bir karar verin, başkan yardımcılığı mı belediye başkanlığı mı" diye soracağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 09:34:00 -
Altılı masada yeni kriz kapıda! İmamoğlu ve Yavaş'a zor soru

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın İmamoğlu ve Yavaş çıkmazını köşesine taşıdı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

6’lı Masa dağılınca, “Oh Meral Akşener’den kurtulduk” diyenler oldu. Fazıl Say ise “Çek sifonu gitsin” diyecek kadar çirkinleşti.
Meral Akşener masaya döndü. Bu kez demokrasi kahramanı oldu. Neyse, sonunda 6’lı Masa krizi aştı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

Ama Akşener krizi ile masa bir hasar gördü. 6’lı Masa büyüsünü kaybetti. Ama şimdi siyasi depremde orta hasarlı sınıfına ayrılan masadan bir başarı hikâyesi çıkarılmaya çalışılıyor. Bu da bir propaganda ustalığı gerektiriyor. Onun için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığını ön plana çıkarıyorlar.

KILIÇDAROĞLU İSTEMİYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu tüm oyun planını Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapmamak üzerine kurdu. Meral Akşener’i bu nedenle masadan kaldırdı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı neden cumhurbaşkanı yardımcısı yapsın?

LİDERLER KARŞI

Hem belediye başkanı olarak devam etsinler hem cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar şeklindeki formüle ise Akşener dışındaki liderlerin tamamı karşı. Bu durumda İmamoğlu ve Yavaş, belediye başkanlığından ayrılmadan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar? Kılıçdaroğlu, iki isim için istifa ettikleri takdirde İstanbul ve Ankara’yı AKP’ye teslim etmiş oluruz diye karşı çıkmıyor muydu? Ne değişti?

KILIÇDAROĞLU ‘TERCİH EDİN’ DİYECEK

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmeden önce de CHP’deydi. Şimdi de CHP’de. Ayrıca ne zaman cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları belli değil. CHP kaynakları yerel seçimlere kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacaklarını söylüyorlar. Yerel seçime giderken Kılıçdaroğlu’nun belediye başkan adaylığı mı cumhurbaşkanı yardımcılığı mı diye bir tercihte bulunmalarını isteyeceği ifade ediliyor.

(...)

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