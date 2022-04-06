Altılı masada neler yaşanmış neler! Masadaki derin çatlağı CHP yandaşı Can Ataklı krizi böyle anlattı!

2023 seçimlerine geri sayım başlarken konuyla ilgili CHP ve İyi Parti, Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı’nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla birlikte hareket etme kararı aldı.

Daha şimdiden kriz bataklığına çakıldılar

2023 yılındaki seçimlere birlikte girmesi beklenen 6’lı ittifakta Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarının yanı sıra görev taleplerinin de gelmesi ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.

Babacan ve Davutoğlu’nun istekleri

Son olarak konuyla CHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı ittifak içindeki krizle ilgili açıklama yaptı.

Şer güçlerin zorla bir araya getirdiği altılı masada yaşanan kavgaları anlatan Ataklı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da eşit temsilcilik istediğini duyurdu.

“Herkes haddini bilmeli”

Ancak bu talepler karşısında sinirlenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “oyunuz kadar konuşun” imasında bulunduğunu belirten Ataklı, olayın perde arkasını şu ifadelerle anlattı:

“Davutoğlu son toplantıda ‘Biz burada 6 kişiyiz burada temsili adalet olmalı.’ Nedir temsili adalet; CHP neyse İyi Parti ben de aynısı olacağım. Onun üzerine Temel Karamollaoğlu, devreye girerek herkes haddini bilmeli diyor. Bunun üzerine Davutoğlu üsteleyince Karamollaoğlu tekrar sözünü kesiyor.

“Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum”

Daha sonra Ali Babacan da ‘Madem birlikteyiz ben de Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum’ diyor. Karamollaoğlu da mealen; ufacık partileriz herkes yerini bilmeli diyerek tekrar devreye giriyor” ifadelerini kullandı.