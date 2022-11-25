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Siyaset Altılı masada aday krizi! İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun açıklaması seçmeni kızdıracak
Siyaset

Altılı masada aday krizi! İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun açıklaması seçmeni kızdıracak

2023 seçimlerine az bir zaman kalmasına karşın altılı masada henüz aday belirlenemezken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili altılı masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:56:00 -
Altılı masada aday krizi! İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun açıklaması seçmeni kızdıracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Liderler arasında masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil." dedi.

Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında en çok çalışma yapan parti olduklarını söyledi.

 

2023 seçimlerinin alım gücünü, nesilleri ve geleceği etkileyecek boyutta olduğunu dile getiren Zorlu, seçime en hazırlıklı parti olduklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı adayı konusunda isim belirlenmedi"

Zorlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soru üzerine de şu cevabı verdi:

"Bizim öncelikle ortaya koyduğumuz ve altılı masadaki tüm paydaşlarımızın da altına imzasını attığı şey 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'. Öncelikle bizi ortaklaştıran yegane zemin bu sistemin değişikliğinin inşası ve buna milletimizin gerçekten inanmasıdır. Altılı masa, bu sisteme ilişkin eğer bir anayasa değişikliği yapma çoğunluğu elde ederse o gün ivedilikle halkımızla paylaşacağımız maddeler değişikliğe sunulacak. Bu da ikinci boyutudur. Bununla ilgili alt komisyonlar kuruldu. Nihai olarak üçüncü boyutu da bu sistem değişikliğini ve yol haritasını uygulayabilecek, milletimize heyecan ve vizyon sunabilecek ve kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesidir. Burada biz gerçekten 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğimize inanıyoruz. Liderler arasında masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil."

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