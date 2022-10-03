Altılı masada, 4 ay önce “maceracı söylem”, bugün “hamasi nutuk”!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başını CHP'nin çektiği altılı masanın iş bilmezliğini köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Maceraperestlikle suçluyorlardı..

Şimdi ise, hamasi nutuk çekmekle..

Dün, “tehlikeli, riskli büyük işlere girişiyorsunuz” diyorlardı..

Bugün ise, “yiğitlik iddialı icraatsız iddiada bulunuyorsunuz” diyorlar..

Soyut ifadelerden kaçalım..

Tarih verelim..

Muhatapların kendi ifadelerini birebir aktararak bilgilendirmemizi yapıp, eleştirimizi sonraya bırakalım..

Çok değil, dört ay önce, 30 Mayıs 2022 tarihinde, altı siyası partinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde dördüncü buluşması sonrasında yapılan ortak açıklamada, şu söylenmişti:

“Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.”

Altılı masanın ortak açıklamasındaki “Maceracı söylem ve politikalar” ifadesini defalarca eleştirdik..

Ve dört ay sonra..

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