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Medya Altılı masa resmen dumura uğrattı! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Medya

Altılı masa resmen dumura uğrattı! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Seçim tarihi yaklaştıkça altılı masanın kafa karışıklığının daha da arttığına dikkat çeken Mehmet Barlas, internet gazetecilerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda söylediği sözlerin insanları dumura uğrattığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:27:00 -
Altılı masa resmen dumura uğrattı! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Seçim tarihi yaklaştıkça altılı masanın kafa karışıklığının daha da arttığına dikkat çeken Mehmet Barlas, internet gazetecilerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda söylediği sözlerin insanları dumura uğrattığını belirtti.

"6 tane benzemezi bir torbaya koyarsanız bunun doğal sonucu zaten karmaşadır" ifadelerini kullanan Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Seçim tarihi yaklaştıkça altılı masanın kafa karışıklığı da artıyor. "6 tane benzemez"i bir torbaya koyarsanız bunun doğal sonucu zaten karmaşadır. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusu, hem CHP'yi hem de 6'lı masayı ikiye böldü. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'cular var, diğer tarafta ise Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen başka bir kanat.

6'lı masada bu kanadı Meral Akşener temsil ederken CHP içinde bu iki ismi destekleyenler olsa da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ön plana çıkaranlar çoğunlukta.

Bu masanın görünmez ayakları olduğu iddia edilen PKK ve FETÖ'nün mesajları çok daha belirleyici oluyor. Hatta "Asıl belirleyici bu iki örgüt" diyenler bile var.

İşte böyle karmakarışık bir ortam içerisinde Türkiye seçime gidiyor.

ÇOKLU ADAY NE DEMEK?

Dün internet gazetecilerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda söylediği sözler kafaları daha da karıştırdı.

Açıklamalarında daha önce gündeme getirdiği konuları tekrarlayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin arasında en dikkat çekici olanı şu iki cümleydi:

28 Şubat 2022 tarihinde kurulan 6'lı masa, 10 ayda tam 10 kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre bu 10 toplantıda bir aday üzerinde birleşilememiş. Dahası, 6 aday bile çıkabilirmiş. Anlayacağınız ucu açık... "Hiçbir şey bilmiyorum" diyor Kemal Bey. O zaman belki şu soruların cevabını biliyordur:

- Peki 6 lider 10 toplantıda ne konuştu?

- Aylardır adaylar üzerinde tartışıp şimdi çoklu aday tartışması açmak seçmende hayal kırıklığı yaratmayacak mı?

- Madem bir aday çıkaramayacaksınız, Türkiye'nin gündemini neden meşgul ediyorsunuz?

- Daha bir isim belirleyemiyorsunuz, Türkiye'nin temel meseleleri konusunda nasıl uzlaşacaksınız?

- Erdoğan düşmanlığı dışında hiçbir ortak noktası olmayan, Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak tek bir projesi bulunmayan 6'lı masaya bu millet neden oy versin?

Bu sorular uzar gider.

Benim zaten hiç ümidim yoktu ama muhalif seçmenin de artık bu 6'lı masadan bir sonuç çıkmayacağını anladığını düşünüyorum."

 

2
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Yorumlar

bir

Millet embesil değil ya bunlara oy verecek. Toplanıp, toplanıp dağılıyorlar, sorun çözme şöyle dursun kendileri başlı başına büyük SORUN

Litrelik

Her zamının ve davanın adamı Bay Barlas , bir her çarşı market alışverişinde dumura uğradığımız doğrudur !!
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