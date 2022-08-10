  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Altılı masa" öncesi bir araya geldiler
Gündem

"Altılı masa" öncesi bir araya geldiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 19:48:00 -
"Altılı masa" öncesi bir araya geldiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Altılı masa toplantısı" öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede, Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Temel Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti'yi önceki gün de DEVA Partisi'ni ziyaret etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23