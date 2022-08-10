"Altılı masa" öncesi bir araya geldiler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Altılı masa toplantısı" öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 21 Ağustos'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Temel Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti'yi önceki gün de DEVA Partisi'ni ziyaret etmişti.