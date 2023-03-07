Altılı masa, o formülü böyle pazarlayacak! Tam ucube ötesi bir şey

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, muhalefetin içler acısı halini gözler önüne serdi.

Altılı masanın bulduğu formülün "hayal ötesi" olduğunu belirten Duran, özetle şunları kaydetti:

"Akşener'i de sayarsak 8'li bir yetki paylaşımı dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Hatta hayal edilmedi... 'Tek adam' eleştirisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiler, buldukları formül hayal ötesi. Seçim öncesindeki paylaşım sorunlarını masayı genişleterek çözme iddiasındalar. Kazanmaları durumunda masadakileri tasfiye ederek siyasi çekişmelerini çözerler artık. Kılıçdaroğlu kazanırsa sahip olduğu yetkiyi 7 kişi ile paylaşacak. Tabii, sol partilerin ve HDP'nin taleplerinin de dolaylı yoldan ekleneceğini hatırlayalım. Böylece üretilen labirent formül 'büyük koalisyon' diye pazarlanacak. Sonuç 'ucube ötesi' koalisyon mühendisliği."



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