Altılı masa kararını verdi! Böyle duyurdu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Önceki gece Defne ve Samandağ merkezli yaşanan depremler, Millet İttifakı’nın aday belirleme sürecini de ikinci kez etkiledi" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, yazısında, "Aslında Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem yaşanmamış olsaydı 13 Şubat tarihinde aday belirleme süreci tamamlanacaktı. Deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Son toplantısını da cumartesi günü yapan Millet İttifakı böyle bir dönemde aday meselesini konuşmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle sadece depreme dönük yapılabilecekler üzerinde durdu. Aday belirleme sürecini bir sonraki toplantıya bırakma kararı aldı. Bu sütundan dün de belirttiğim gibi sonraki toplantının günü konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha ileri bir tarih önerirken, İyi Parti lideri Akşener’in talebi doğrultusunda 2 Mart günü yapılması kararına varıldı. Bu toplantıya bir hafta kalan dün gece yaşanan iki yeni deprem, aday belirleme sürecini bir daha ertelenmesini görüşünü de beraberinde getirmiş" ifadesini kullandı.