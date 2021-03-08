Altı bugün ne kadar oldu? Altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? 8 Mart altın fiyatları

Altın bugün kaç para? Kabine toplantısı sonrası alınan yeni korona kararları sonrası kontrollü normalleşme kapsamındı hafta sonu sokağa çıkma yasakları düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek riskli illere kısıtlama cumartesi günü kaldırıldı, pazar günü ise yasak devam ediyor. Korona vaka sayılarınının düşük olduğu illerde şartlara uyularak nikah işlemleri yeniden başladı. Yasakların kalktığı illerde altın alım satımı yapacaklar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 8 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları güncel tablosu...

Gram altında ise alış fiyatı 412,71 lira, satış fiyatı 415,00 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 8 Mart Pazartesi günü 660,73 lira alış ve 675,26 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

8 Mart altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

412,71

415,00

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

412,88

412,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.702,89

1.703,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

660,73

675,26

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.642,44

2.692,66

YARIM ALTIN FİYATI

1.317,09

1.350,46

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.642,44

2.692,66

ATA ALTIN FİYATI

2.729,56

2.797,49

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

226,12

273,26

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

373,50

401,95

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,16

6,17

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,67

25,70