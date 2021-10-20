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Gündem Altı buçuk milyar kilometrelik yolculuk on iki yıl sürecekmiş! Jüpiterliler'e Orhan Pamuk okutmaya çalışan budala
Gündem

Altı buçuk milyar kilometrelik yolculuk on iki yıl sürecekmiş! Jüpiterliler'e Orhan Pamuk okutmaya çalışan budala

Gazeteci Engin Ardıç, NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye Orhan Pamuk'un kitabından alıntı yapılmasıyla dalga geçti. Jüpiter'in bir toz bulutundan oluştuğunu gönderilen aracın oraya iniş bile yapamayacağını belirten Ardıç, "Tüh, Orhan'ın kitabı gitti havaya..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:41:00 -
Altı buçuk milyar kilometrelik yolculuk on iki yıl sürecekmiş! Jüpiterliler'e Orhan Pamuk okutmaya çalışan budala

NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye insanlığa ve yaşama dair anlamlı mesajlar içeren plakalar yerleştirildi. Alıntılarda Orhan Pamuk'un bir kitabından alıntı ve bir Türk atasözü yer aldı.

Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle: “Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıt ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.”

Plakada, "Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendir’ demiş” şeklindeki Türk atasözünün İngilizce çevirisine de yer verildi.

Engin Ardıç dalga geçti

NASA'nın Jüpiter'e göndediği araca Orhan Pamuk'un kitabından alıntı yapılması olayını gazeteci Engin Ardıç tiye aldı. Jüpiter'in sadece bir toz bulutundan oluştuğunu, gönderilen aracın oraya iniş yapmasının mümkün olmadığını belirten Ardıç, "Tüh, Orhan'ın kitabı gitti havaya... Keşke peynirlisini ve kıymalısını çıkarıp 2 bin 500 liradan satsaydı bazı uyanıklar gibi, üç kuruş daha kazanırdı. Bunu Kaptan Kirk, Mister Spock ve Doktor McCoy da beğenirlerdi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

resat

kitabın sahibi havayla şişirilmis bir balon,yazarlıgıile degil batı yalakalığıyla ödül almış bir balon .kendine benzeyen yere gönderilmiş gariplik yok.
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