Alternatif Bank, KOBİ'leri desteklemek için 50 milyon dolar kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, pandemiden etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacıyla EBRD ve IFC'nin hayata geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) Destek Paketi kapsamında 50 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, EBRD ve IFC'den temin ettiği 25’er milyon dolar tutarındaki fonu KOBİ'leri küresel salgının ekonomik etkilerine karşı desteklemek ve ticaretin devamlılığını sağlamak amacıyla kullandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın, uzun yıllardır güçlü ilişkiler kurduğu EBRD ve IFC ile bugüne kadar çeşitli işbirlikleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Gür, şunları kaydetti:

"Son olarak, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen pandemi nedeniyle finansal piyasaları desteklemek amacıyla bu iki kurumla anlaşma imzaladık. Koronavirüs salgınının hem sosyal yaşam hem de küresel ölçekte ekonomi üzerinde büyük etkisi oldu. Bu işlemle EBRD ve IFC'nin hayata geçirdiği Kovid-19 Destek Paketi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Paket kapsamında sağladığımız 50 milyon dolar tutarındaki krediyle salgından etkilenen KOBİ'lerimiz ve özel sektörün ticari faaliyetlerini desteklemeye daha fazla katkıda bulunacağız.

Hoş bir tesadüfle geçtiğimiz mayıs ayında aynı hafta içinde EBRD ve IFC'den dış ticaretin finansmanı alanında üç ödül birden kazandık. Şimdi de bu iki değerli kurumla önemli bir işlemi sonuçlandırdığımız için benzer bir mutluluk yaşıyoruz. Bu anlaşma, EBRD ile gerçekleştirdiğimiz ilk nakdi kredi olması açısından da bizim için ayrı bir önem taşıyor. EBRD ve IFC ile yıllar içinde kurduğumuz güçlü ilişkiler hem Bankamıza duyulan güveni hem de Türkiye ekonomisine olan bağlılığımızı teyit ediyor. Bu anlaşma her iki kurumla sürdürdüğümüz verimli işbirliğimizi ve sürekli gelişen ilişkimizi de pekiştiriyor. ‘Danışman ve Basiretli Bankacılık' anlayışımızla, sektörü ve ölçeği ne olursa olsun büyüme hayali olan, ülkemiz için daha iyi bir geleceğe inanan ve ekonomimiz için katma değer yaratan tüm işletmelere finansman sağlamaya ve destek vermeye devam edeceğiz."





- "EBRD, Türkiye'de bugüne kadar 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı"





EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise "EBRD, Türkiye'de bugüne kadar 1 milyar avroyu aşan yatırımlarla yerel şirketlerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verdi. Yeni kredi, Alternatif Bank'ın Türk şirketlerine kredi vermeye devam etmesini sağlayacak ve Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisine karşı koymaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

IFC'nin Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu’ndan Sorumlu Endüstri Bölge Başkanı Vittorio Di Bello de Alternatif Bank'a sağladıkları kredinin Türkiye'deki KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bello, "Kredimiz, KOBİ'lerin kısa vadeli nakit ihtiyaçları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı ve mevcut istihdam seviyelerini sürdürmelerine destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.