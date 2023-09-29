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Ekonomi Altcoinler "altta" mı üstte mi? Bitcoin için kritik viraj!
Ekonomi

Altcoinler "altta" mı üstte mi? Bitcoin için kritik viraj!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 14:02:00 - 2023-09-29 14:02:34
Altcoinler "altta" mı üstte mi? Bitcoin için kritik viraj!

Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 27.470 dolar ve 27.990 dolar seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Negatif bir hareketlilikte ise 26.820$ ilk kritik destek konumunu koruyor. İşte Bitcoin seyri:

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin ve Ethereum ETF kararlarını tekrar ertelerken, Bitcoin dünü %2,4 yükselişle 27.000$’ın üzerinde kapattı. Yeni güne yine pozitif başlayan Bitcoin 27.050$ seviyelerinde fiyatlanıyor, Ethereum ise Bitcoin’den de daha pozitif bir hareketle 1.670$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Yurt dışı ihtimaller

SEC, BlackRock, Valkyrie ve Bitwise'ın spot bitcoin ETF'lerini bir kez daha erteledi ve devam eden inceleme süreçlerine belirgin ek gecikmeler yaşanacağını söyledi. Erteleme kararının etkilerinden birisi de ABD hükümetinin kapanmasına ilişkin ihtimalin devam etmesi olarak karşımıza çıkıyor.Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, "Makro gündemde dün yoğun veri akışı mevcuttu. ABD’de haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenti altında 204 bin kişi olarak gerçekleşirken, işgücü piyasasındaki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Kritik direnç seviyesini dünkü yükselişle kıran Bitcoin anlık olarak pozitif bir bölgede fiyatlanıyor. Güne yeşil mum ile başlayan Bitcoin, daha önce hareketlilik gösterdiği kanalın içerisine dahil oldu." dedi.

Hareket yukarı yönlü mü?

Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 27.470$ ve 27.990$ seviyeleri direnç olarak çalışabilir. Negatif bir hareketlilikte ise 26.820$ ilk kritik destek konumunu koruyor. Yeni günde lider altcoin Ethereum ile birlikte diğer altcoinlerde de pozitif bir seyir hakim. Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan JST %27’lik yükselişle liderliği alırken, %18 artışla FRONT ikinci ve %13’lük hareketiyle onu takip eden IOST ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.   

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