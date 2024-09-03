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Gündem Altaylı’dan şimdi de çocuk yalanı ‘Atma Ziya' gitti 'Atma Fatih' geldi
Gündem

Altaylı’dan şimdi de çocuk yalanı ‘Atma Ziya' gitti 'Atma Fatih' geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-03 15:10:00 - 2024-09-03 15:14:20
Altaylı’dan şimdi de çocuk yalanı ‘Atma Ziya' gitti 'Atma Fatih' geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, 'kayıp çocuk sayısı' ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır. TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi de istendi.

Fatih Altaylı ne dedi?

Fatih Altaylı, YouTube'ta bugün yayınladığı programda, Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuştu. Altaylı, "İşin daha vahim tarafı şu. Bilindi, konuşuldu, üzerinde epeydir durulan ve muhtemelen Allah korusun inşallah olmamıştır diyeceğim ama muhtemelen de artık yaşamayan bir çocuk diye düşünüyorum ve o yüzden de çok dertleniyorum çok üzülüyorum."  dedi ardından şöyle devam etti:

"Şunu da söylemek lazım keşke tek bir Narin olsa Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsınız! Bu vereceğim rakamlar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan açık kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 98-99 bin civarında…

"Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla… Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila bin 200 arasında inanabiliyor musun! Biz Narin’den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar"

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