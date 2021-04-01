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Gündem Altaylı'dan Mansur Yavaş'a gaz
Gündem

Altaylı'dan Mansur Yavaş'a gaz

Muhalefete Cumhurbaşkanı adaylığı için akıl veren Fatih Altaylı konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olmak ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 23:29:00 - 2021-04-01 23:32:11

Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı'nın konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Sunucu Altaylı Mansur Yavaş'a, "Cumhurbaşkanı adayı olmak ister misiniz? ya da şu olsun dediğiniz biri yok mu?" sorusunu yöneltti.

Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesi insanan nefsini okşayan, bizi dinleyenlerin çok hoş bulduğu bir olay, bu kadar onun haricinden böyle bir amacım yok." dedi.

Bunun üzerine Altaylı, "Nasıl yok Mansur bey bugün gördüğüm bir ankette ilk sıraya çıkmışsınız. Tayyip Bey'in de Ekrem Bey'in de önüne geçmişsiniz. Gördünüz mü bilmiyorum o anketi." dedi.

Altaylı'ya cevap veren Yavaş, "Anketler öyle diyor diye benim aday mı olmam lazım. 2 yıl olmuş seçimler biteli şöyle bir ekranlara çıkıp ne yaptığımızı anlatalım istedik. Böyle yapınca bak yine ekranlara çıkmaya başladı diyorlar." dedi.

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Yorumlar

havva BULUT

ekremdede güldünüz noldu 2 kere yendi  
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