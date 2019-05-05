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Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı

Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya İstanbul'da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayının kim olacağını sorduğunu ve aldığı cevabın Binali Yıldırım'ın olduğunu yazdı.

05 Mayıs 2019 Pazar 13:32
Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı

İstanbul'da belediye seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği bu hafta içinde netleşecek... Habertürk yazarı Fatih Altaylı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine, "İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin" dediğini aktardı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çukurca'ya yaptığı ziyaretin detaylarını yazdı.

"Bakan Süleyman Soylu İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor" görüşünü aktaran Altaylı, “İstanbul Seçimi tekrarlanırsa Binali Bey’in aday olmayacağı ve onun yerine sizin aday olacağınız dedikodusu doğru mu?” sorusuna aldığı yanıtı da okurları ile paylaştı.

İşte yazıdan o bölümler:

Çukurca'da yemek sırasında Bakan Soylu ile üç beş kelam etme fırsatı buldum. Tabii ki ilk sorum “İstanbul Seçimi tekrarlanırsa Binali Bey’in aday olmayacağı ve onun yerine sizin aday olacağınız dedikodusu doğru mu?” diye sordum. “Hayır doğru değil” dedi, “İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin” dedi. Israr ettim. “Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz” dedi. Bakan Süleyman Soylu’nun tavrından anladığım İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını düşünüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:32
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. Süleyman Soylu

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