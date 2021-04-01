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Gündem Altaylı muhalefete Cumhurbaşkanlığı seçimi için isim verdi
Gündem

Altaylı muhalefete Cumhurbaşkanlığı seçimi için isim verdi

Cumhurbaşkanlığı için muhalefetin henüz bir adayının olmaması tepki çekerken, Fatih Altaylı Adem Metan’ın YouTube kanalına verdiği röportajda , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kendine daha yakın bulduğunu söylerek, çaktırmadan muhalefete akıl verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:12:00 - 2021-04-01 22:14:49

Gazeteci Adem Metan’ın sorularını yanıtlayan Fatih Altaylı, Metan'ın 'İstanbul’un yönetimini başarılı buluyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Mansur Yavaş’ı daha güvenilir, kendime daha yakın buluyorum. Ekrem İmamoğlu için bende o his yok. Ben büyük, dev projelere karşıyım; her projenin büyük olması gerekmez, her büyük proje insanları mutlu etmez. Ben insanları mutlu edecek projelere inanırım ama insanlara da iyi şeyler sunmak lazım. Ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de çevresinin böyle bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyorum.”

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Yorumlar

Mustafa

Altaylı nın tek adayı vardır koç holding başka olamaz. Beraber yürüdüler bu yollarda beraber ıslandılar .
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Murat gözükara

Yavaş Ankara ın içine etti.... TÜRKİYEYİ düşünemiyorum.... 
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