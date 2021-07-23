Altaylı düzeltme yaparken bile hadsizlik yapınca ortalık karıştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajında bir anlık duraksamasını fırsata çevirmesine tepkiler dinmiyor. Altaylı'nın konuyla ilgili özür dilerken bile ele aldığı yazıda ısrarla kuyruğu dik tuttuğu dikkat çekti. Altaylı'nın üzerine HaberTürk sunucusu Akif Ersoy'un da bir video çekerek İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u kınaması da yeni tartışmalar doğurdu.

Konuya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel de dahil olarak Habertürk'ü kınadı. Erdoğan'ın, bayramlaşma programına yorgun çıkartılması gibi bir "emrivakinin" söz konusu olamayacağını söyleyen Yücel, "HaberTürk'ü kınıyor, bir an evvel kendilerinden özür bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yücel, kanalın sunucusu Ersoy'un videosuna da vurgu yaparak 'ısrarla' hata yapıldığını dile getirdi. Bu kınamanın hedef göstermek olmadığını öne süren Yücel, "Milletimize açıklamakla sorumlu olduğumuz her durumda gerekli kınama, düzeltme ve açıklamaları yapmaktan çekinmedik, bugün de aynısını yapıyoruz. Yalana gereken cevap verilmezse, ona karşı susulursa, sessiz kalınırsa, yalan büyür, palazlanır ve cesaretlenir. Buna medya etiği ve devlet ciddiyeti açısından müsaade edilemez. Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz, söz konusu yazıda, Fatih Altaylı'nın yazısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşma programının canlı yayını esnasındaki insani bir durum üzerinden hiçbir şekilde kabul edilemez bir yalan senaryo uyduruldu" dedi.

Yücel, Altaylı'nın kaleme aldığı iddiaları "sözde köşe yazısı" diye nitelendirerek "Yalan haber, dezenformasyon ve karalamayla yapılmaya çalışılan algı operasyonları, manipülasyonlar, tüm bunlarla mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz" diye konuştu.

'Habertürk'ün kurumsal olarak özür dilemesi gerekir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker de sabaha karşı Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Eker, "Kendisine Fatih Altaylı’nın yazısındaki iddiaların hiçbir gerçekliği olmadığını belirtip, meselenin hakikatini anlattım. Fatih Altaylı’nın bant olduğunu iddia ettiği yayının canlı olarak gerçekleştiğini, bu programın canlı yayın frekans bilgilerinin Habertürk muhabirlerinin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgilendirme grubu üzerinden bütün medyaya duyurulduğunu, kendi muhabirlerine bile sorulsa kolaylıkla teyit edilebilecek bu gerçeğe rağmen Altaylı’nın yazısının -bir canlı yayın sırasında olağan görülebilecek bir anlık insani durumdan hareketle- hayali bir senaryo ve mesnetsiz değerlendirmeler içerdiğini ifade ettim. Zaten Altaylı’nın da yazısında “Bu bir canlı yayın olsa anlarım” dediğine dikkati çektim" dedi.

HaberTürk özür dilememekte ısrar etti.