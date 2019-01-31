Altaylı dalga geçti: Maliye Bakanı olsun

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcıBerkay Şahin, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyledi. Berkay Şahin ise ayda 1000 TL kazandığını ifade etti.

'Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı kazandı'

Bugünkü yazısında Berkay'ın mahkemedeki ifadesini ele alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı Berkay'a göndermede bulundu. Berkay'ın 'Aylık 1000 TL gelirim var' demesi için 'Türk adaletiyle dalga geçmiyordur heralde' ifadelerini kullanan Altaylı, Berkay'ın Maliye Bakanı yapılması teklifinde bulundu. Altaylı, ''Bir kere en azından kendisinin ve eşinin cep telefonlarını ödüyor Evi kendisine mi ait bilmiyorum ama en azından elektrik, su, doğalgaz faturalarını yatırıyor. Eğlenmeye gittiği bir barda dayak yediğine göre dışarda yemek yiyor, hesap ödüyor. Kendine kılık kıyafet alıyor, eşinin giyim kuşam masraflarını karşılıyor. Bence Berkay'ın şahsında Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı adayı bulmuştur. 1000 TL ile bunları yapabilen birisi, Türkiye'nin devasa bütçesi ile neler neler yapmaz. Kamudaki asgari ücreti 10 bin dolara çıkaracak kabiliyette olduğu aşikar!'' dedi.