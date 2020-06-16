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Spor

Altay’dan Abdülkadir Parmak’a tepki

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:00:48 -
Altay’dan Abdülkadir Parmak’a tepki

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak’a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.


Ziraat Türkiye Kupası’na Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe’de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak’a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay’ı soyunma odasına götürdü.

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