  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:30:33 -
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor. 11 günlük çalışma periyodu içerisinde eksiklerimizi gidereceğiz." dedi.

Afyonkarahisar'da kampa giren Altaylı oyuncular, yaptıkları antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara pazartesi günü başladıklarını söyledi.

İlk etap çalışmalarını 11 gün olarak planladıklarını ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Bu çalışma döneminde geçen yıldan kalan arkadaşlarımız, yeni transfer ve genç arkadaşlarımız var. Ön hazırlık dönemi olarak her şey iyi gidiyor. 11 günlük çalışma periyodu içerisinde eksiklerimizi gidereceğiz. Bu arada arkadaşlarımız da İzmir'de transferi tamamlamaya çalışıyorlar, transfere devam ediyorlar. Bu etap içerisinde inşallah transferlerimizi de tamamlarız. 11 günlük etaptan sonra 2 günlük bir izin vereceğiz. İkinci etap çalışmalarına umarım ki tam kadro olarak başlarız. Çünkü yeni sezonda çok zorlu bir dönem bekliyor Altay'ı. Biz de bu zorlu döneme elimizden geldiğince hazır olmak için çalışmalara devam ediyoruz."


- "Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi"


Kulübün başkan ve yöneticilerinin çok genç ve hırslı olduğunu vurgulayan İldiz, "Kulübü altlardan buralara kadar getirmişler. Bundan sonra da hedef yakalamak istiyorlar. Biz de bu hedefi yakalamalarında, bilgi ve birikimlerimizi kullanarak katkı sağlamaya çalışacağız. Büyük Altay camiasını yıllardan beri olması gereken lige inşallah bu sene getiririz. Artık Altay camiasının Süper Lig'e dönme zamanı geldi. Zorlu bir savaş olacak. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak hedefi yakalamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı