Altay Tankı'yla ilgili kritik açıklama

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güney Kore'deki temaslarına ve yapılan anlaşmalara ilişkin savunma sanayi alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişeceğini kaydederek, "Önümüzdeki dönemde savunma sanayiindeki iş birliğimizin çeşitli projelerle güçlenmesi bekleniyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore'deki temaslarına ve yapılan anlaşmalara ilişkin Büyükelçi Erçin ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore'ye ikili düzeyde yaptığı ilk ziyaretin gerek Türkiye-Güney Kore ilişkilerine yeni bir enerji kazandırılması ve gerekse mevcut sorunların çözüm yollarının ele alınması açısından son derece verimli ve yapıcı geçtiğini kaydeden Erçin, "Bakanımız, ikili ticaretimizin daha dengeli bir yapıya kavuşturulması ve büyüyen ticari açığımızın giderilmesi için birlikte çalışılmasının önemini vurguladı. Ticari meselelerin çözümü bağlamında, aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşmasıyla ilgili beklentilerimize dikkat çekti, bu alandaki ilişkilerimizin kazan-kazan temelinde gelişmesi gereğini dile getirdi." dedi.

Çavuşoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ortaya çıkan tedarik zincirlerini çeşitlendirme ihtiyacının Türkiye'yi yabancı yatırımcılar için bir büyük bir cazibe merkezi haline getirdiğini vurgulayan Erçin, Bakan Çavuşoğlu'nun Koreli şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaya davet ettiğini, Kore hükümetinin bu hususta teşvik edici rol oynamasını arzu ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Erçin, Çavuşoğlu'nun ziyarette, güvenlik ve terörizmle mücadelede iş birliği konusunu da gündeme getirdiğini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde tek sorunlu alan niteliğini taşıyan, Güney Kore'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığı ve faaliyetleriyle güçlü bir şekilde mücadele edilmesinin önemini vurguladığını belirterek, FETÖ terör örgütünün, Kore'nin güvenliğini de tehdit ettiğini aktardı.

Güney Kore'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik sınırlamalarına değinen Erçin, 13 Ağustos'ta Türkiye'nin "Yüksek Riskli Ülkeler" arasına alınmasına karşılık Bakan Çavuşoğlu'nun bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini, Türkiye'nin en hızlı aşılama yapılan ülkeler arasında olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Erçin, "Bakanımız, THY'ye yönelik katı kısıtlamalara dikkat çekerek, THY'nin salgın öncesinde haftada 11 olan İstanbul-Seul seferlerinin önce 3'e indirildiğini, ağustos itibariyle de yolcu kapasitesinin yüzde 60 ile sınırlandığını, diğer yabancı havayollarının frekans artış talepleri kabul edilirken THY'nin bu talebinin reddedilmesinin haksız rekabete yol açtığını kaydetti. Dostlukla bağdaşmayan bu önlemlerin de acilen iptal edilmesini, THY seferlerinin artırılması beklentimizi yetkililere iletti." dedi.

"Önümüzdeki dönemde savunma sanayindeki iş birliğimizin çeşitli projelerle güçlenmesi bekleniyor"

Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore'deki temaslarına ve yapılan anlaşmalara ilişkin savunma sanayi alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçleneceğini dile getiren Erçin şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, yaptığı görüşmelerde stratejik bir alan olan savunma sanayinde iş birliğinin önemini vurguladı, helikopter, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, roket motorları ve nakliye uçaklarının ortak üretimi ve geliştirilmesi projelerinde birlikte çalışılmasını önerdi. Kore tarafı, ülkemizle bu alandaki iş birliği perspektifini olumlu değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde savunma sanayindeki iş birliğimizin çeşitli projelerle güçlenmesi bekleniyor. Toplantıda görüşülen konuların yakından izlenmesi için ortak bir mekanizma oluşturuldu."

Erçin, Türkiye'nin bölgeye daha kapsamlı ve sistematik şekilde odaklanmasını amaçlayan "Yeniden Asya" girişiminin, Türkiye'nin Kore'ye yönelik politikaları açısından tamamlayıcı unsurlar içerdiğini söyledi.

Büyükelçi Lee ise iki ülke arasında bakanlık düzeyindeki görüşmelerin her iki ülkenin geleceği için bir anlam ifade ettiğini kaydederek, kardeş iki ülke arasında üst düzey karşılıklı ziyaretlerin oldukça hareketli olduğunu aktardı.

İki ülke arasında Kovid-19 salgını nedeniyle ikili ilişkilerin bir miktar duraksadığını belirten Lee, Bakan Çavuşoğlu'nun Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile görüşmesine ilişkin, "İki bakan bir toplantı yaptı ve iki ülke arasındaki genel ilişki, önemli iş birliğini geliştirmenin yolları ve Kore'deki durum hakkında kapsamlı bir diyalog gerçekleştirildi. Yarımada ve bölge turizmi gibi çeşitli alanlarda iş birliği ilişkilerini daha da geliştirmeye karar verdik. İki ülke ayrıca OECD, G20 ve MIKTA gibi uluslararası düzeyde iş birliğini daha da güçlendirme konusunda anlaştılar" dedi.

Lee, iki bakanın ayrıca ticaret ve yatırım alanlarında karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri güçlendirmenin yollarını aramaya karar verdiğini kaydetti.

"Bunun için çaba göstereceğiz"

İki ülke arasındaki anlaşmalara değinen Lee, "Gelecekteki iş birliği için önemli bir adım, diplomasi alanındaki üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaretleri ikili ilişkilerin gelişimi için çok olumlu bir itici güçtür. Daha fazla üst düzey yetkilinin Kore'yi ziyaret etmesini dört gözle bekliyoruz ve üst düzey Koreli yetkililerin de Türkiye'yi ziyaret etmesi için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Lee, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanının imzalanmasına da değinerek şunları kaydetti:

"Umarım seri üretim projesi planlandığı gibi iyi gider, böylece Türk yapımı Altay tankı Türk ordusunu güçlendirmeye yardımcı olur. İki ülke arasındaki savunma iş birliği projesinin geliştirilmesine de katkıda bulunur. Savunma alanında, karşılıklı olarak üstün yönleri paylaşarak ve eksiklikleri telafi ederek bir arada yaşayabilmemiz için iş birliğini güçlendirmemiz gerekiyor."