Altay Tankı'nda seri üretim başlıyor!

Söz Sakarya adlı haber sitesi tarafından iddia edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Pazartesi günü Tank Palet Fabrikası’nı ziyaret edecek ve Altay Tankı’nın seri üretim törenine katılacak.

Erdoğan ayrıca Sakarya’dan Dubai’ye satışı gerçekleştirilecek olan 100 adet zırhlı araç için de sözleşme imzalayacak. İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un da katılacağı aktarıldı.

ALTAY tankının Kore güç grubu testleri tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların 2021 Yılı Kesin Hesapları ile 2023 Yılı Bütçe Görüşmelerine İlişkin Genel Kurul’a hitabında ALTAY projesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Oktay konuşmasında Altay tankının Nisan 2021’de başlayan Kore güç grubu testlerini bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etmişti.

Oktay ayrıca pilot tankların üretimlerinin ve atışlı testlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı. Çeşitli ambargolarla sürecin uzamasına dikkat çeken Oktay bu süreçte yerlileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktarmıştı. Oktay konuşmasında Altay projesi dönem-1 kapsamında yerlileştirme çalışmalarının yapıldığını ve Mayıs 2023’e kadar tüm yerlileştirme çalışmalarının tamamlanacağını ifade etmişti.

Akit TV’de Sami Dadağlıoğlu'nun Ankara Kulusi programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ALTAY ana muharebe tankı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kore Cumhuriyeti’nden tedarik edilen güç grubunun testlerinin devam ettiğini ifade etmişti. Testlerin başarılı olması halinde ise seri üretim sürecine Kore güç grubu ile başlanacağını açıklamıştı. Buna paralel olarak yerli güç grubu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Demir ilerleyen süreçte hedefin bu sistemlerin Altay tankında kullanılması olduğunu söylemişti.

Ayrıca Demir, 10 Ağustos 2022 günü, Haber Global kanalında yayınlanan “Kayıt Altında Özel” programına konuk olmuştu Program sunucusu Saynur Tezel’in savunma sanayiine yönelik sorularını cevaplayan Demir, Altay tankı hakkında da açıklamalarda bulunmuştu,

"Dünyada bu seviye aktarma organı yapan bir kaç şirket var. Kolay bir iş değil. Motorumuz epey bir zamandır test ediliyor. 1500 bg grubu direk Altay tankına hitap edecek. 1000 bg grubu motorumuz biraz daha önde gidiyor. Testleri devam ediyor. 2025 yılına doğru Altay, yerli motorumuzla gidecek.

Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için belirli bir süre lazım. Örneğin Kore’nin tankı bize çok benzer. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Güç aktarma organları Almanya’dan. Biz ilk motor sürecimiz başladığında iki tane Batılı şirketten destek alınarak başlanacaktı ama olmadı. Tankın motorunun Türkiye’ye verilmemesi için bir tavır vardı. Bunlar önceden de vardı.

Türkiye, artık başkalarının müsaade ettiği standartlarda yaşayacak bir ülke değil. Milli çıkarlarımızı bağımsız şekilde korumak istiyorsak bunun lamı cimi yok. Bu, bir ülkenin öğrenilmiş derslerle birlikte dikkat etmesi gereken bir konu."

DefenceTürk